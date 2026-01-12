ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп не исключил встречи с Делси Родригес в будущем

Президент США не уточнил, когда это может случиться
Редакция сайта ТАСС
00:23
обновлено 00:37

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что в определенный момент может встретиться с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

"В какой-то момент я встречусь", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго. 

