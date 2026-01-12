Трамп заявил, что в процессе урегулирования на Украине есть прогресс

Президент США отметил, что хочет спасти жизни

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования на Украине есть прогресс.

"Я хочу спасти жизни", - утверждал Трамп 11 января во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго. "Все, что я могу - это остановить этот [конфликт]. И я считаю, что мы добиваемся прогресса на этом направлении", - добавил он.