Трамп: если США не "возьмут" Гренландию, то это сделают Россия или Китай

Американский лидер заявил, что так или иначе остров перейдет под контроль Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают США. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

"Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай, я этого не допущу", - сказал он. "Так или иначе Гренландия будет наша", - заявил также американский лидер и добавил, что вариант с заключением сделки по переходу контроля над островом к Вашингтону "был бы проще".

По убеждению главы Белого дома, оборона Гренландии состоит "из двух упряжек".

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер недавно поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.