Белый дом: подозрительный предмет обнаружили в аэропорту, откуда вылетел Трамп

Маршрут движения президентского кортежа скорректировали, сообщила пресс-секретарь администрации американского лидера Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Американская Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц государства, обнаружила подозрительный предмет в аэропорту города Палм-Бич (штат Флорида), откуда 11 января вылетел в Вашингтон президент США Дональд Трамп.

"Во время проверки в международном аэропорту Палм-Бич Секретная служба обнаружила подозрительный предмет. Начато расследование, маршрут движения президентского кортежа был скорректирован соответствующим образом", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич. 11 января вечером он вылетел в Вашингтон.