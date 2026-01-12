ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава ФРС заявил, что Минюст США готовится предъявить ему уголовные обвинения

По словам Джерома Пауэлла, "это беспрецедентное действие" нужно рассматривать в контексте угроз и давления со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа
01:04
обновлено 01:17

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл заявил, что министерство юстиции готовится предъявить ему уголовные обвинения.

"В пятницу [9 января] Минюст вручил ФРС повестки большого жюри, угрожая уголовным обвинением в связи с моими показаниями в банковском комитете Сената [Конгресса] в июне прошлого года", - говорится в заявлении Пауэлла, размещенном 11 января на сайте ФРС. Как пояснил глава регулятора, его показания касались проекта реконструкции комплекса зданий ФРС. По словам Пауэлла, "это беспрецедентное действие следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны администрации" президента США Дональда Трампа. 

