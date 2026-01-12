Трамп сомневается, что союзники по НАТО придут на помощь США в случае нужды

Американский лидер отметил, что Вашингтон тратит много денег на альянс

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение готовность союзников Вашингтона по Организации Североатлантического договора (НАТО) прийти на помощь Соединенным Штатам в случае необходимости.

"Меня просто интересует, пришла ли бы НАТО нам на помощь, если бы они (другие участники альянса - прим. ТАСС) нам понадобились. Не уверен, что они сделали бы это", - заявил 11 января вечером глава Белого дома в беседе с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из штата Флорида, где провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич. Трамп комментировал вопрос о том, рассматривает ли он возможность вывода США из НАТО. "Мы тратим много денег на НАТО. И я не уверен, что они бы сделали это (пришли на помощь США - прим. ТАСС)", - повторил глава американской администрации.