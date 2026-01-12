Трамп заявил, что может встретиться с Мачадо 13-14 января

Текущее местоположение экс-депутата венесуэльского парламента неизвестно

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится 13 или 14 января с оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента Марией Кориной Мачадо.

"Не знаю, слышал, что это может состояться во вторник или среду", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

Мачадо покинула Венесуэлу в 2025 году, чтобы прибыть в Осло и лично получить в декабре присужденную ей Нобелевскую премию мира, однако на церемонию она не успела, награду приняла ее дочь. Ее текущее местоположение неизвестно.