Трамп допустил встречу с представителями Ирана

По информации агентства Reuters, президент США говорил о переговорах по ядерной программе Тегерана

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил встречу с представителями Ирана для обсуждения ядерной программы Тегерана.

По словам американского лидера, которые приводят журналисты пресс-пула Белого дома, представители "иранского руководства позвонили" 10 января. "Возможно, нам придется действовать до встречи. Встреча находится на стадии организации. Иран позвонил. Они хотят переговоров", - заявил Трамп. По данным агентства Reuters, речь шла о переговорах по ядерной программе Тегерана. При этом, по данным агентства, Трамп также заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с оппозиционными силами в Иране.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.

В новость внесены изменения (05:22 мск) - уточняется источник.