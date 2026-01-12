Трамп допустил, что "в какой-то момент" посетит Венесуэлу

Президент США не уточнил, когда может состояться визит

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что "в какой-то момент" нанесет визит в Венесуэлу.

"Думаю, в какой-то момент", - заявил вечером 11 января американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, посетит ли он Венесуэлу. Трамп беседовал с репортерами на борту самолета на пути в Вашингтон из штата Флорида, где провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США, над ними начат судебный процесс, который проходит в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.