Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине

Американский лидер отметил, что не хочет даже говорить об этом

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон зарабатывает благодаря конфликту на Украине.

"С войной мы зарабатываем деньги, но я об этом даже говорить не хочу", - заявил он 11 января во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

Он в очередной раз выступил с утверждением, что предпринимает усилия по урегулированию кризиса исключительно из-за того, что "хочет спасти жизни".