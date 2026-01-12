ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине

02:48

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон зарабатывает благодаря конфликту на Украине.

"С войной мы зарабатываем деньги, но я об этом даже говорить не хочу", - заявил он 11 января во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

Он в очередной раз выступил с утверждением, что предпринимает усилия по урегулированию кризиса исключительно из-за того, что "хочет спасти жизни". 

