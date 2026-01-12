Глава МИД Японии заявил Нетаньяху о необходимости защиты гражданских в Газе

Тосимицу Мотэги отметил, что поселенческая деятельность на западном берегу реки Иордан нарушает международное право

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости принятия мер по защите гражданского населения в секторе Газа, а также о нарушении международного права в связи с поселенческой деятельностью на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство по итогам встречи Мотэги и Нетаньяху.

"Мотэги призвал Израиль принять соответствующие меры по защите гражданского населения и обеспечению гуманитарной помощи в Газе. <...> Что касается ситуации на Западном берегу, министр Мотэги отметил, что поселенческая деятельность нарушает международное право. Мотэги выразил серьезную обеспокоенность Японии тем, что расширение поселений и рост насилия со стороны поселенцев еще больше дестабилизируют ситуацию в регионе", - говорится в сообщении ведомства. Нетаньяху, как отмечается, разъяснил позицию Израиля.

На встрече с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой, которая прошла в тот же день, Мотэги "разъяснил неизменную поддержку Японией "решения на основе принципа двух государств, а также позицию Японии в отношении восстановления Газы и государственного строительства в Палестине".

В ходе поездки японский министр посетил место проведения музыкального фестиваля, участники которого пострадали 7 октября 2023 года при нападении боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Он также побывал в лагере беженцев Джалазон, расположенном севернее Рамаллы.