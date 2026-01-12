В Индонезии вулкан Семеру при извержении выбросил пепел на высоту 5,7 км

Местным жителям рекомендовано не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания раскаленных камней

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Извержение вулкана Семеру зафиксировано в центральной части Индонезии на территории провинции Восточная Ява. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По его данным, пепел достиг высоты 2 тыс. метров над кратером вулкана, или 5 676 метров над уровнем моря. Пепел распространяется в восточном и юго-восточном направлениях. Местные власти рекомендовали жителям региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 метров над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.