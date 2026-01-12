Кулеба рад возобновлению диалога с Зеленским

Экс-глава МИД Украины сообщил, что у него "камень с души упал" после встречи с Владимиром Зеленским

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вернувшийся осенью на Украину после побега из страны, сообщил, что у него "камень с души упал" после встречи с Владимиром Зеленским.

5 января Зеленский сообщил, что встретился с бывшим главой МИД Украины. По его словам, они обсудили ситуацию вокруг страны и договорились определить направления дальнейшего взаимодействия.

"Последние полтора года мне казалось, что это как-то неправильно, что мы просто разбежались. Ведь мы можем быть сильнее, если будет какой-то по крайней мере диалог. Диалог возобновился, это главный результат встречи, о которой вы говорите. У меня камень с души упал", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

На вопрос о том, обсуждались ли на встрече какие-либо должности для него, Кулеба ответил, что он "не тот человек, который находится в жадном поиске должности". "Мы договорились, что <…> [Зеленский] подумает над тем, как лучше он видит наше взаимодействие в команде Украины. Посмотрим".

В продолжении разговора Кулеба отметил, что его встреча с Зеленским, в частности, стала возможна после увольнения Андрея Ермака с должности главы офиса Зеленского. По выражению самого Кулебы Ермак не питал теплых чувств к нему. "Ну не любит он меня <…>. Но, опять же, у нас были нормальные периоды сотрудничества, особенно когда <…> [Зеленский] вмешивался и говорил, что "надо дружить".

Бегство и возвращение Кулебы

В сентябре украинское издание Times of Ukraine со ссылкой на свои источники сообщало, что Кулеба вернулся в страну после побега с Украины на фоне принятия закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны.

8 сентября Кулеба признался итальянской газете Corriere della Sera, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи". Он пересек границу с Польшей буквально перед вступлением в силу постановления правительства о запрете бывшим дипломатам выезжать с Украины. Кулеба также допустил, что разозлил Зеленского критикой. После широкого распространения публикации в СМИ пресс-служба Кулебы попыталась опровергнуть информацию о побеге, заявив, что он выехал за границу якобы для участия в международной конференции в Сеуле. Как утверждалось, после нее Кулеба собирался посетить мероприятие в Польше и к 21 сентября должен был вернуться на Украину.

Кулеба был отправлен в отставку в сентябре 2024 года. Он возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. После отставки выступает как эксперт по международной проблематике, а также стал научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди.