Кулеба: ратификация Радой мирного соглашения не обеспечит его легитимизации

Экс-глава МИД Украины считает, что после следующих парламентских выборов новые политические силы могут отказаться от него

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ратификация Верховной радой возможного мирного соглашения не обеспечит полной легитимизации документа. По его мнению, новая политическая сила, которая придет к власти в ходе парламентских выборов, может отказаться от него.

"Да. Я считаю, что минимальный вариант - это ратификация в Верховной раде. Но так легитимность будет хромать по той причине, что в момент, когда будут объявлены следующие парламентские выборы, новые политические силы умоют руки и скажут: "А мы под этим не подписывались, это не наше соглашение", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

По мнению Кулебы полную легитимизацию данного соглашения на Украине можно обеспечить путем всенародного референдума. "Ратификация в парламенте - это частичная легитимизация до следующего электорального цикла. А реальная легитимизация - это референдум", - добавил он.

Как он отметил, подтверждение соглашения на референдуме - это защита страны от того, "чтобы ее не рвали в клочья" местные политики. "Когда соглашение подтверждено народом на референдуме, политику, который рвется к власти, становится гораздо труднее разрывать страну аргументом, что "это плохое соглашение, а я сделаю еще лучше, когда стану властью", - подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что территориальный вопрос по Украине может быть решен только на референдуме. Однако на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Зеленский изменил свою позицию, допустив, что мирное соглашение может быть вместо этого одобрено путем голосования в Верховной раде.