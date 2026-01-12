В Иране 150 машин скорой помощи получили повреждения за время беспорядков

Бунтовщики нападали на медицинские учреждения и здания экстренных служб, сообщило агентство Tasnim

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. В ходе массовых беспорядков в Иране около 150 автомобилей скорой медицинской помощи получили повреждения. Об этом в сообщило агентство Tasnim.

По его данным, бунтовщики атаковали медицинские учреждения и здания экстренных служб.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.