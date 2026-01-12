Сенатор Пол: применение военной силы США против Ирана может возыметь обратный эффект

Американский политик считает, что жители исламской республики могут сплотиться вокруг своего национального флага

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Применение Соединенными Штатами военной силы против Ирана на фоне происходящих в исламской республике протестов может возыметь обратный эффект, так как местное население "может сплотиться вокруг своего [национального] флага". Такое мнение телеканалу АВС высказал американский сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки).

"Единственная проблема, которую я вижу, когда кто-то говорит, а давайте побомбим Иран, заключается в том, что это может возыметь обратный эффект, - сказал Пол. - Когда вы бомбите [какую-то] страну, то ее население, как правило, сплачивается вокруг своего [национального] флага".

Сенатор выразил надежду на то, что "движение за свободу [в Иране] выживет", однако заявил, что не считает, что правительство США "должно вмешиваться [в поддержку] всех движений за свободу во всем мире". По мнению члена Конгресса США, Вашингтону следует поддержать протестующих в Иране, "но бомбежки - это не решение [проблемы]". Пол также напомнил, что конституция США "не позволяет президентам бомбить страны, когда им вздумается".

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США всерьез рассматривают возможность какого-то ответа на события в Иране, в том числе с применением силы. 29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана.