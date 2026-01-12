Глава МО Британии по пути в Киев застал воздушную тревогу из-за "Орешника"

Джон Хили сообщил, что в момент российского удара находился в Львовской области

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Великобритании Джон Хил © Nina Liashonok via Reuters Connect

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что находился во Львовской области в момент удара комплексом "Орешник" по критически важным объектам Украины.

"Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги рядом со Львовом в ходе нашего путешествия в Киев. Это был серьезный момент", - сказал Хили, заявления которого приводит пресс-служба военного ведомства.

9 января Минобороны России сообщило об ударе "Орешником" по критически важным объектам в Львовской области - в том числе производству беспилотников и энергетической инфраструктуре. Удар стал ответом на атаку резиденции президента РФ в Новгородской области - для налета использовались, как отмечали в военном ведомстве, именно беспилотники львовского производства.