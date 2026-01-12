ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Спецпосланник США по Гренландии заявил, что Дания незаконно оккупировала остров

Джефф Лэндри считает, что это произошло после Второй мировой войны в обход норм ООН
Редакция сайта ТАСС
06:05

Cпецпосланник по Гренландии, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри

© Win McNamee/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Гренландии, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны вновь оккупировала Гренландию якобы в обход норм Организации Объединенных Наций (ООН).

"История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН", - написал Лэндри в X.

Он отметил, что в отношении США в случае Гренландии речь должна идти "о гостеприимстве, а не о враждебности".

21 декабря 2025 года американский лидер Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это уже вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.

Трамп 13 марта 2025 года выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Американский лидер и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

СШАДания