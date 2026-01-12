Спецпосланник США по Гренландии заявил, что Дания незаконно оккупировала остров

Джефф Лэндри считает, что это произошло после Второй мировой войны в обход норм ООН

Cпецпосланник по Гренландии, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри © Win McNamee/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Гренландии, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны вновь оккупировала Гренландию якобы в обход норм Организации Объединенных Наций (ООН).

"История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН", - написал Лэндри в X.

Он отметил, что в отношении США в случае Гренландии речь должна идти "о гостеприимстве, а не о враждебности".

21 декабря 2025 года американский лидер Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это уже вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.

Трамп 13 марта 2025 года выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Американский лидер и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.