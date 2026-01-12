Статья

Атака США на Венесуэлу и планы на Гренландию. События новогодних каникул

ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина нанесли 9 января удар "Орешником" по критически важным объектам Украины

Редакция сайта ТАСС

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио © Molly Riley/ The White House via AP

США нанесли масштабные удары по Венесуэле 3 января, захватив и вывезя из страны ее президента Николаса Мадуро вместе с его женой. Вашингтонская администрация взяла на себя управление республикой на переходный период, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Также Трамп заявил, что США хотят завладеть Гренландией и добьются этого тем или иным способом. Об этом он сказал на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина нанесли 9 января удар "Орешником" по критически важным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.

ТАСС собрал основные события, произошедшие на новогодних каникулах.

Военная операция США против Венесуэлы

3 января произошли взрывы в двух ключевых аэропортах столицы Венесуэлы параллельно с появлением информации о приказе Трампа о нанесении ударов по территории республики, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). По меньшей мере 100 человек, включая мирных жителей, погибли. Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране.

Целью операции США в Венесуэле был захват Мадуро, заявил Трамп на пресс-конференции. США "применили силу против крепости в центре Каракаса, чтобы привлечь к правосудию" венесуэльского лидера, которого глава Соединенных Штатов назвал "диктатором".

Мадуро заявил о своей невиновности в суде в Нью-Йорке, куда его доставили 5 января после захвата в результате американской военной операции.

Военный министр США Пит Хегсет не исключил возможности проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы, заявив, что "в конечном счете мы [США] будем контролировать, что произойдет дальше".

Администрация Трампа разрабатывает план управления Венесуэлой после захвата президента, сообщила газета WSJ со ссылкой на источник. По его информации, в рабочую группу входят госсекретарь Марко Рубио, Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Они работают над созданием "временной правительственной структуры", которая якобы будет заниматься восстановлением нефтяной промышленности и стабильности в Венесуэле.

6 января исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве и.о. президента. Трамп сообщил, что Родригес уже начала сотрудничать с американскими официальными лицами.

США оказывают давление на временное правительство Венесуэлы, требуя выдворения советников из России, Китая, Ирана и с Кубы, якобы находящихся в стране, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

10 января Трамп издал указ, признающий недействительными любые судебные решения, постановления или другие судебные процедуры в отношении средств на счетах Минфина США, вырученных от продажи венесуэльской нефти. Эти средства названы в указе "суверенной собственностью правительства Венесуэлы, находящейся на хранении в Соединенных Штатах".

Международная реакция на атаку Венесуэлы

Многотысячный марш и митинг с требованием к США освободить Мадуро и его жену прошли 4 января в центре Каракаса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США не соблюдали нормы международного права, проводя военную операцию в Венесуэле. Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США против Венесуэлы, а также потребовала немедленного освобождения президента республики и его жены.

МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы, призвав американское руководство освободить Мадуро и его жену.

Евросоюз призвал к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы, придерживаясь мнения, что Мадуро "не имел достаточной легитимности". При этом Евросоюз не смог согласовать общее заявление по Венесуэле, вместо этого его дипломатическая служба распространила "заявление 26 стран ЕС", под которым нет подписи Венгрии.

Новый удар "Орешником"

Российские военнослужащие в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины, сообщили 9 января в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что "цели удара достигнуты".

Россия нанесет новые "удары возмездия", если киевский режим снова осуществит "откровенный заступ за красные линии", указал глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Брюссель считает удар "Орешником" по Украине предупреждением Евросоюзу и США и намерен продолжать оказывать военную помощь Украине, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге. В свою очередь спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас об отсутствии систем ПВО, способных перехватить "Орешник".

Гренландия и США

Трамп заявил, что США хотят завладеть Гренландией и добьются этого тем или иным способом, "нравится им это или нет". При этом Рубио заявил американским законодателям, что Вашингтон считает приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Администрация США примет меры для обеспечения безопасности западных стран в районе Гренландии, если этого не сделает Европа, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на брифинге для журналистов.

Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают США, заявил Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Флориды: "Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай, я этого не допущу".

Силовые действия США в отношении Гренландии стали бы концом НАТО, выразил мнение выразил экс-президент Франции Франсуа Олланд, занимавший этот пост в 2012-2017 годах, в эфире телеканала France Info По его мнению, США "не должны ничего предпринимать в отношении Гренландии, тем более военными средствами". При этом сам Трамп допустил, что ему придется сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением НАТО.

ЕС изучает возможный ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии, заявила Каллас на пресс-конференции в ходе визита в Египет.

Захват танкеров у берегов Венесуэлы

Береговая охрана США 7 января провела операцию по задержанию нефтяного танкера "Маринера" у берегов Латинской Америки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Белый дом утверждает, что танкер "Маринера" является частью теневого флота Венесуэлы и незаконно транспортировал нефть в нарушение санкций США. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В Москве считают несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному "санкционному законодательству". Россия выражала официальный протест США в связи с преследованием "Маринеры", говорится в заявлении МИД РФ.

Россия признательна США за решение освободить двух россиян из экипажа "Маринеры", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российская сторона прорабатывает все вопросы для возвращения на родину россиян из экипажа.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел не вполне адекватным использование флага России "Маринерой", однако захват танкера США - "явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года".

9 января береговая охрана США взяла под контроль очередной нефтяной танкер Olina, ставший пятым судном, захваченным Вашингтоном в рамках их санкционной политики. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Удар ВСУ по кафе в Херсонской области