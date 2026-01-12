CBS: представители администрации Трампа обсудят Гренландию с чиновниками Дании

Встреча намечена на 14 января

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Представители администрации президента США Дональда Трампа 14 января проведут встречу с датскими должностными лицами по вопросу Гренландии. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

По их сведениям, встреча, о которой официально не сообщалось, состоится после того, как госсекретарь Марко Рубио на прошлой неделе заявил Конгрессу о заинтересованности Трампа в приобретении этой территории. Некоторые европейские дипломаты выражают мнение, что приверженность США защите Европы и НАТО уже не так непоколебима, как это было в последние десятилетия, передает CBS News.

Трамп 13 марта 2025 года выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Американский лидер и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.