Трамп пригрозил Ирану ударами в случае атаки на американские базы

Президент США указал, что у него есть "очень сильные варианты действий"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © REUTERS/ Nathan Howard

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке.

"Если они это сделают, мы нанесем им удар, которого они никогда прежде не получали. У меня есть очень сильные варианты действий, - приводит его слова телеканал NBC News. - Если они это сделают, то столкнутся с очень мощной силой".

11 декабря председатель Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран в случае атаки со стороны США нанесет удар по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

