Трамп: оборона Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек"

Американский лидер заявил, что автономии стоит заключить сделку с США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Гренландия является беззащитной автономией, ее оборона состоит "из двух собачьих упряжек". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Гренландия, по сути, беззащитна. У них две собачьи упряжки. <...> Вы знаете, какая у них оборона? Две собачьи упряжки", - сказал американский лидер во время общения с журналистами на борту своего самолета.

Он также отметил, что США "нужны им (Гренландии - прим. ТАСС) гораздо больше, чем они нам". Трамп добавил, что "Гренландии стоит заключить сделку" с США.

Трамп 13 марта 2025 года выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Американский лидер и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.