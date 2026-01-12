WSJ: в США считают, что вмешательство в ситуацию в Иране приведет к новой войне

Любой ответ Соединенных Штатов может спровоцировать прямую конфронтацию, отметили источники издания

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Некоторые представители американской администрации полагают, что любое вмешательство США в ситуацию в Иране приведет к новому витку конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, в Белом доме обеспокоены, что "любой ответ США может привести к эскалации напряженности в регионе, потенциально спровоцировав прямую конфронтацию между США, Ираном и, возможно, Израилем".

Как ранее информировала The Wall Street Journal, 13 января президент США Дональд Трамп обсудит с госсекретарем Марко Рубио, шефом Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном возможные меры против Ирана, включая военные удары, кибератаки и новые санкции. 10 января Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану в его "стремлении к свободе".

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.