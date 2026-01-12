Politico: отношения с США будут экзистенциальным вызовом для Европы в 2026 году

Среди внешних вызовов для региона эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман назвал украинский кризис, угрозы США присоедининить Гренландию и растущее давление китайских компаний

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Отношения с США станут для Европы главным вызовом в 2026 году, угрозы Вашингтона в адрес Гренландии могут разрушить баланс в трансатлантическом партнерстве. Такое мнение выразил эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в колонке для европейского издания Politico.

По его мнению, Европа оказалась "в осаде" в начале 2026 года из-за внешних вызовов. Среди них эксперт называет украинский кризис, растущее давление со стороны китайских компаний, что подрывает промышленную базу региона, и угрозы со стороны США присоединить Гренландию, территорию союзника Вашингтона по НАТО Дании. Политика США в отношении острова подрывает основы внешней политики Евросоюза, которые "кажутся все более устаревшими в мире, который больше опирается на двусторонние сделки, нежели на многостороннее сотрудничество".

"Глядя вперед, можно констатировать, что самый большой экзистенциальный риск для Европы исходит от трансатлантического партнерства. Для лидеров блока ключевой целью в 2025 году было сохранить интерес США к войне на Украине. Лучшим исходом в 2026 году будет продолжение дипломатической работы по отдельным темам и деловой подход к отношениям, что было определяющим в последние 12 месяцев. Однако если появятся новые угрозы в этих отношениях, особенно в том, что касается Гренландии, то такое балансирование станет невозможным", - пишет Рахман.

Проблемы Европы осложняются слабостью политических лидеров и правительств трех ведущих стран региона - Великобритании, Франции и Германии, отмечает автор. В частности, британский премьер-министр Кир Стармер может столкнуться с бунтом внутри Лейбористской партии и потерять свой пост. В мае в стране пройдут промежуточные выборы, на которых лейбористы могут потерпеть унизительное поражение. Во Франции правительство меньшинства Себастьена Лекорню до сих пор не приняло бюджет на 2026 год. В Германии правящая коалиция Фридриха Мерца расколота по идеологическим причинам, и ей сложно проводить решительные реформы, которые нужны стране для преодоления затянувшегося экономического кризиса.

"Историческая истина, которую часто забывают в спокойные времена, вновь проявит себя в 2026 году - свобода, стабильность, процветание и мир в Европе всегда неустойчивы. Историческая пауза, которую обеспечили Pax Americana (мир по-американски, относительно мирный период в истории стран Запада после 1945 года - прим. ТАСС) и беспрецедентные сотрудничество и интеграция после Второй мировой войны, официально закончилась", - написал Рахман, отметив, что выживание Европы как глобального игрока будет зависеть от того, сможет ли она дать ответ на все стоящие перед ней вызовы.