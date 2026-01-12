В Иране сообщили о снижении интенсивности протестов

Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан указал, что "больше нет причин для беспокойства"

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Активность протестующих в Иране уменьшилась. Об этом сообщил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан.

"Вечером [11 января] количество протестных групп также значительно сократилось, и больше нет причин для беспокойства", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов.

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

12 января в Иране пройдут проправительственные манифестации против действий бунтовщиков.