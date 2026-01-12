Посол Дании в США ответил на слова об оккупации Гренландии

Остров на протяжении веков был частью королевства, что признавалось американскими администрациями, ООН и на международном уровне в целом, подчеркнул Йеспер Меллер Серенсен

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Kwiyeon Ha

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ответил на высказывание назначенного президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, который ранее заявил, что королевство вновь "оккупировало" Гренландию после Второй мировой войны якобы в обход норм ООН.

Читайте также Как скажет Трамп: почему Евросоюз не станет вступаться за Гренландию

"Да, история имеет значение. Датское королевство всегда стояло плечом к плечу с США. После [терактов] 11 сентября [2001 года] мы откликнулись на призыв США. Мы потеряли больше солдат на душу населения, чем любая другая страна НАТО. Значение имеют и факты: на протяжении веков Гренландия была частью королевства, что неоднократной признавалось американскими администрациями, ООН и на международном уровне в целом", - написал посол в соцсети X.

Он также подчеркнул, что только жители Гренландии вправе определять свое будущее. Дипломат указал, что подавляющее большинство гренландцев выбрали путь автономии в составе королевства. "Все пять партий парламента Гренландии вновь подтвердили, что не хотят, чтобы остров становился частью США", - добавил Серенсен.

Посол добавил, что Дания, Гренландия и США в течение последних 80 лет успешно сотрудничали в Арктике в сфере безопасности и призвал к продолжению конструктивного диалога в этой области на партнерских и союзнических началах.

Ранее Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны вновь оккупировала Гренландию в обход норм ООН. "История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН", - написал Лэндри в соцсети X.

О ситуации вокруг Гренландии

21 декабря американский лидер Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в соцсети X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это уже вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.

Трамп 13 марта 2025 года выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Глава Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.