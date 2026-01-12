МИД КНР прокомментировал стремление США контролировать экспорт нефти Венесуэлы

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Страны Латинской Америки являются суверенными странами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя стремление США контролировать экспорт венесуэльской нефти.

"Страны Латинской Америки являются суверенными независимыми государствами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров", - отметила она.