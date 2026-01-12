ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МИД КНР прокомментировал стремление США контролировать экспорт нефти Венесуэлы

Страны Латинской Америки имеют право самостоятельно выбирать торговых партнеров, заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве
07:23
обновлено 07:32

Здание МИД КНР

© Петр Ковалев/ ТАСС

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Страны Латинской Америки являются суверенными странами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя стремление США контролировать экспорт венесуэльской нефти.

"Страны Латинской Америки являются суверенными независимыми государствами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров", - отметила она. 

