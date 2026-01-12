МИД КНР призвал США не продвигать интересы в Арктике за счет других стран

Законные права и свободы всех стран на осуществление деятельности в Арктике должны уважаться в полной мере, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Соединенным Штатам не следует ссылаться на другие страны в качестве предлога для продвижения собственных интересов в Арктике. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о якобы стремлении РФ и КНР развивать военную активность в арктическом регионе.

"Законные права и свободы всех стран на осуществление деятельности в Арктике должны уважаться в полной мере. США не должны ссылаться на другие страны в качестве предлога для преследования собственных интересов", - отметила она.