Литва в рамках гарантий безопасности направит на Украину военный корабль

Президент балтийской республики Гитанас Науседа отметил, что литовские военные участвовать в боевых действиях не будут

Президент Литвы Гитанас Науседа © Paulius Peleckis/ Getty Images

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Вильнюс в рамках предоставления Западом Киеву гарантий безопасности пошлет, помимо сухопутного контингента, военный корабль на Украину. Об этом в интервью агентству BNS заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Поддержание мира необходимо обеспечить как на суше, так и на море, и в воздухе. Литва с учетом своего размера и возможностей подключится к этому достаточно весомо, - утверждал он. - Мы готовы присоединиться подразделением ВМС. Речь идет о военном корабле".

Деталей президент не привел, но отметил, что литовские военные участвовать на Украине в боевых действиях не будут. "Они направляются не для того, чтобы воевать, а для поддержания мира", - утверждал Науседа.

Ранее советник президента Аста Скайсгирите заявила, не уточняя род войск, что Литва готова направить на Украину до 150 военных.