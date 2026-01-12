Глава МИД Ирана заявил о высокой готовности республики противостоять агрессии

Аббас Арагчи заявил, что иранская сторона не стремится к войне

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Иран готов к отражению внешней агрессии как никогда прежде. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Иран не стремится к войне, но готов противостоять любой агрессии. И его готовность выше, чем когда-либо", - подчеркнул он на встрече с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания

Арагчи отметил, что Иран не намерен принимать превентивные меры против стран, угрожающих исламской республике.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран в случае атаки со стороны США нанесет удар по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов.

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.