МИД КНР призвал США отказаться от любых форм принуждения против Кубы

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что американской стороне следует прекратить блокаду и снять санкции с республики

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Китай призывает Соединенные Штаты прекратить блокаду, санкционное давление и отказаться от любых форм принуждения в отношении Кубы. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы.

"Китай вновь призывает США немедленно прекратить блокаду, снять санкции и прекратить любые формы принуждения в отношении Кубы, а также предпринять действия, способствующие региональным миру и стабильности", - отметила она.

Трамп 11 января заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Американский лидер сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены.