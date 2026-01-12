Эстония запретила въезд 261 россиянину, участвовавшему в СВО

Министр иностранных дел республики Маргус Цахкна отметил, что Таллин продолжит работу по расширению списка лиц, подпадающих под въездные ограничения

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Власти Эстонии приняли решение запретить въезд в страну 261 российскому гражданину, принимавшему участие в конфликте на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

"Эстония ввела запрет на въезд для первых 261 российского участника боевых действий, принимавшего участие в <...> войне против Украины, и это только начало", - написал глава внешнеполитического ведомства в X.

Цахкна отметил, что Таллин продолжит работу по расширению списка лиц, подпадающих под въездные ограничения.