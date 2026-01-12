Еврокомиссар признал, что фонд милитаризации ЕС не решит проблемы сообщества

Андрюс Кубилюс считает, что Евросоюз должен играть более активную роль в вопросах обороны

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Фонд милитаризации ЕС (SAFE) не способен разрешить все вопросы сообщества в сфере обороны. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

"ЕС должен играть более активную роль в вопросах обороны", - сказал он в интервью британской газете Financial Times. Еврокомиссар добавил, что сам по себе фонд "не решит всех проблем" Евросоюза.

По словам Кубилюса, вопрос обороны "нужно будет обсудить гораздо глубже".

Весной 2025 года Евросоюз предпринял серьезные шаги в целях укрепления вооруженных сил стран сообщества и милитаризации европейской экономики. В марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд. Позже Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как части долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить к 2035 году военные расходы европейских государств до 5% ВВП.