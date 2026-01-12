NYT: захват США Мадуро показал, что былой миропорядок уходит в прошлое

Самые могущественные государства мира возвращаются к старым тактикам - разделу сфер влияния, заявила профессор Школы права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса Даффи Тофт

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала свидетельством того, что былой миропорядок окончательно уходит в прошлое. Такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The New York Times (NYT).

"С тех пор, как администрация [американского лидера Дональда] Трампа захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявила о планах управлять этой страной, мир столкнулся с тем фактом, что давние правила [нынешнего миропорядка] теряют свою актуальность", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в мире происходят такие процессы, которые могут привести "к радикальной неопределенности". Среди них, пишет газета, "стремительное приближение [НАТО] к экзистенциальному кризису, грозящие свержением [руководства] Ирана протесты, а также запуск Россией по Украине ракеты, способной нести ядерное оружие (имеется в виду удар ракетой "Орешник" - прим. ТАСС)". "Мир, который мы знаем, подходит к концу. Началось нечто новое", - считает The New York Times.

"Основанный на правилах миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, рушится, и самые могущественные государства мира возвращаются к старым тактикам: [разделу] сфер влияния", - заявила NYT профессор Школы права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса (штат Массачусетс) Даффи Тофт.

"Мы находимся в переходном периоде, когда прежняя система рушится, но мы пока не знаем, что будет дальше. Возможно, скоро все разрешится, и все вернется к новой норме, но, судя по истории, нам не стоит на это рассчитывать, а лучше готовиться к длительному периоду нестабильности", - заявила NYT историк и бывший ректор колледжа Святого Антония в Оксфорде Маргарет Макмиллан.