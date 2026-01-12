Иран обвинил США и Израиль в причастности к организации беспорядков

Глава МИД республики Аббас Арагчи сообщил, что его страна располагает "огромным числом" документов по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

© UGC via AP

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Иран располагает документами, доказывающими причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"У нас есть огромное число документов, свидетельствующих о причастности как США, так и Израиля к террористическим действиям последних дней в Иране", - сказал он на встрече с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.

Глава МИД Ирана добавил, что экс-госсекретарь США Майк Помпео "также признал, что агенты [израильской разведслужбы] "Моссада" вместе с мятежниками руководили этим террористическим движением". "Мы будем расследовать этот вопрос, и те, кто своими заявлениями способствовал увеличению числа жертв, несут ответственность за эти события", - указал дипломат.

"Западные страны вместо того, чтобы осудить террористов, осуждают нашу полицию. Они же не осудили геноцид более 70 тысяч человек в секторе Газа и гибель более тысячи иранских граждан от рук США и Израиля, но сегодня поддерживают террористов в Иране", - подчеркнул Арагчи.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов.

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.