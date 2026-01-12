В МИД Ирана заверили население в скором восстановлении интернета
08:20
ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Власти Ирана полностью контролируют ситуацию в стране, доступ в интернет для жителей республики скоро будет восстановлен. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.
"Ситуация в Иране находится под полным контролем", - отметил он на встрече с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране, трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания. Арагчи добавил, что интернет-соединение в стране "скоро будет восстановлено в координации со службами безопасности".