В МИД Ирана заверили население в скором восстановлении интернета

Власти полностью контролируют ситуацию в республике, сообщил глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Власти Ирана полностью контролируют ситуацию в стране, доступ в интернет для жителей республики скоро будет восстановлен. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Ситуация в Иране находится под полным контролем", - отметил он на встрече с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране, трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания. Арагчи добавил, что интернет-соединение в стране "скоро будет восстановлено в координации со службами безопасности".