ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Иран готов к переговорам с США, но на равноправной основе

Они должны быть честными и серьезными, подчеркнул глава МИД страны Аббас Арагчи
Редакция сайта ТАСС
08:32

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

© Владимир Гердо/ ТАСС

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Иран не приемлет диктата и будет вести переговоры только на основе взаимоуважения. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

Читайте также

Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Как я ранее неоднократно указывал, мы готовы к ведению переговоров. Они должны быть честными и серьезными, основанными на равноправии и взаимном уважении, а не диктате", - сказал он на встрече с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания. 

СШАИран