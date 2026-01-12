Иран готов к переговорам с США, но на равноправной основе

Они должны быть честными и серьезными, подчеркнул глава МИД страны Аббас Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи © Владимир Гердо/ ТАСС

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Иран не приемлет диктата и будет вести переговоры только на основе взаимоуважения. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Как я ранее неоднократно указывал, мы готовы к ведению переговоров. Они должны быть честными и серьезными, основанными на равноправии и взаимном уважении, а не диктате", - сказал он на встрече с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.