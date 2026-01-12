Кулеба: украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу

Экс-глава МИД Украины добавил, что не смотрит соцопросы и делает выводы, исходя из бесед с украинцами во время поездок по селам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что граждане страны готовы к территориальным уступкам по Донбассу.

"Мое впечатление такое. Если людям скажут: "Вот что нам надо отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен <...>", - извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Кулеба добавил, что не смотрит соцопросы и делает выводы, исходя из бесед с украинцами во время поездок по селам. "То, что все видят в рейтингах и в соцопросах, - это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях - совсем другое", - добавил бывший министр иностранных дел Украины.

Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с РФ высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев. С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к РФ. 4 октября 2022 года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Москва неоднократно заявляла, что ни в какой форме не собирается идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму.