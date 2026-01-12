Лукашенко заявил, что обстановка на границах Белоруссии спокойнее не становится

Президент Белоруссии указал, что страна окружена "военными подразделениями со всех сторон"

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Ситуация на границах Белоруссии спокойнее не становится, констатировал президент республики Александр Лукашенко.

"Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно на востоке с Российской Федерацией, где у нас немного полегче. Но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их на 100% уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100%. Но к этому надо нам стремиться. Об этом тоже поговорим", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Лукашенко 12 января проводит совещание по вопросу охраны госграниц.

Президент отметил, что утверждение в начале года на самом высоком уровне решений по охране границы - это хорошая военная традиция, установившаяся уже на протяжении многих лет. "Сейчас это (противодействие угрозам пограничной безопасности - прим. ТАСС) как никогда актуально. Наверное, актуальнее, чем другие военные угрозы. Как я уже говорил, потому что наши пограничники постоянно в боевой готовности. У них иной и готовности нет. Всегда полная боевая готовность. Они готовы как в военное время работать. Потому что на последних метрах, как у нас говорили, нашей родины им доверена честь и право ходить", - указал он.

Президент также попросил доложить, как складывается сейчас ситуация на границе, как планируется действовать в 2026 году и что в этом плане необходимо предпринять.