Глава МО Швеции: слова Трампа о Гренландии создают неопределенность внутри НАТО

Пол Йонсон заявил, что "плохо быть непредсказуемым по отношению к своим союзникам" и что королевство внимательно следит за ситуацией

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 12 января. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о контроле над Гренландией создают неопределенность внутри НАТО. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Читайте также Атака США на Венесуэлу и планы на Гренландию. События новогодних каникул

"На нас, конечно, оказывают влияние действия администрации Трампа в отношении Гренландии, которые также создают неопределенность внутри альянса [НАТО] ", - сказал он в эфире телеканала SVT.

Министр отметил резкую риторику США во внешней политике и назвал неопределенной текущую ситуацию в области политики безопасности. Он заявил, что "плохо быть непредсказуемым по отношению к своим союзникам" и что Швеция внимательно следит за ситуацией. Йонсон также подчеркнул , что будущее Гренландии - это "вопрос только для гренландцев и датчан, а не для какой-либо другой страны".

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.