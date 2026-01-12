Rheinmetall в начале 2026 года поставит Украине БМП Lynx KF41

Стоимость поставки составляет несколько десятков миллионов евро, а финансирование осуществляется ФРГ

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине боевые машины пехоты (БМП) Lynx KF41. Стоимость заказа первой партии составляет несколько десятков миллионов евро, говорится в заявлении Rheinmetall.

"Компания Rheinmetall поставляет Украине дополнительные системы для национальной обороны. Страна должна получить свои первые боевые машины пехоты Lynx KF41 уже в начале 2026 года. Контракт на это был подписан в декабре 2025 года", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что "стоимость заказа на первые пять БМП составляет несколько десятков миллионов евро, а финансирование осуществляется ФРГ".

Следующим шагом, как пояснили в Rheinmetall, станет закупка дополнительных партий БМП.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине. Концерн поставляет Киеву военную технику, включая танки и боеприпасы, и строит на Украине завод по производству боеприпасов.