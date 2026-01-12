Депутат Бертельсен: США относятся к жителям Гренландии как к товару

Бывший глава МИД автономии заявил, что гренландцы не хотят быть американцами

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Стремление американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США говорит о том, что он относится к острову и его жителям как к товару. Такое мнение выразил депутат местного парламента и бывший глава МИД Пер Бертельсен.

"Они относятся к нам как к товару в магазине. <...> Мы не продаемся. Мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами", - сказал законодатель британской газете Financial Times (FT).

Жители Гренландии, с которыми поговорили журналисты издания, опасаются, что Трамп всерьез хочет присоединить остров к США. В этой связи одна из жительниц Гренландии сказала FT, что "не хочет жить в американской империи".

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.