Молдавия дополнительно сокращает вещание российских телеканалов

Редакция сайта ТАСС

© Valeria Mongelli/ Hans Lucas via Reuters Connect

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Крупнейшие операторы кабельного телевидения Молдавии сообщили о дополнительном сокращении российских телеканалов в сетке вещания. Отмечается, что сокращение связано со вступлением в силу поправок в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг, согласно которым доля ретранслируемых телеканалов с русской звуковой дорожкой не может превышать 30% от общего пакета.

Так, оператор Orange объявил на своем сайте о прекращении вещания 14 телеканалов и исключении звуковых дорожек на русском еще на 10 телеканалах, а на прошлой неделе заявил об исключении российских телеканалов другой крупный провайдер Молдавии - Starnet.

Orange прекратил вещание РЕН ТВ International HD, телеканала для детей Da Vinci, "Здоровое ТВ", телеканалов Viju, ТВ 3 International, "Перец International" и других. Оператор проинформировал, что программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями.

Тем временем ряд румынских гостелеканалов были законодательно включены в список каналов, которые должны располагаться на первых позициях в сетке вещания. Туда же был включен и французский TV5 Monde, который ретранслируется без перевода. По разным данным, французским языком в Молдавии в той или иной степени владеют около 1% граждан, поэтому принуждать операторов к сохранению TV5 Monde на первых позициях властям приходиться с помощью штрафов. Их получили множество региональных поставщиков.

Блокирование российских телеканалов в Молдавии происходит поэтапно. В 2018 году здесь объявили незаконными новостные, аналитические, военные и политические программы из России и остановили вещание Первого канала, "Россия-1", НТВ, Рен ТВ и ряда других. В 2022 году были запрещены молдавские телеканалы, которые использовали российский контент. Тогда председатель Совета по аудиовизуальной информации Лилиана Вицу объяснила, что эти телеканалы практически не освещали ситуацию на Украине, что, по ее словам, было расценено как "пропаганда через молчание".

Молдавская оппозиция и юристы назвали действия правительства незаконными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует решение молдавских властей в отношении телеканалов как циничное ущемление прав национальных меньшинств. По данным статистики, русским языком в Молдавии владеют более двух третей населения. Он имел статус языка межнационального общения, который был упразднен Конституционным судом в 2018 году. Тогда это решение было объявлено прозападным правительством временной мерой перед разработкой нового статуса.