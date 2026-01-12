В Иране прошли проправительственные манифестации против беспорядков

Участники акций, прошедших в Тегеране и еще девяти городах, осудили недавние акты терроризма, совершенные бунтовщиками

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Проправительственные манифестации против действий участников беспорядков прошли во многих городах Ирана. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее сведениям, акции состоялись в Тегеране, а также городах Бирдженд, Захедан, Зенджан, Илам, Керман, Кум, Решт, Хамадан, Шехре-Корд. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку властей и "осудили недавние акты терроризма", совершенные бунтовщиками.

Ранее глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что иранские власти располагают документами, доказывающими причастность США и Израиля к террористическим действиям участников беспорядков.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов.