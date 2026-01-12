Сийярто: необычно холодная зима "поставила на колени" Западную Европу

Глава венгерского МИД подчеркнул, что его страна продолжает жить нормальной жизнью

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 12 января. /ТАСС/. Необычно холодная зима "поставила на колени" многие страны Западной Европы, в то время как Венгрия продолжает жить нормальной жизнью. С таким утверждением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимавший участие в программе "Час истины" на платформе YouTube.

"Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые поставили на колени значительную часть Западной Европы. Здесь не пришлось закрывать железнодорожные пути и аэропорты. Системы здравоохранения и образования работали", - сказал министр, сравнивая действия правительства своей страны с действиями властей западноевропейских стран.

Сийярто не привел каких-либо подробностей о том, как другие страны "становились на колени" из-за сильных морозов или снегопадов, но ранее поступали сообщения, что во Франции на дорогах были многокилометровые пробки, а в Нидерландах аэропорты отменяли десятки рейсов. В действительности отмены и задержки авиарейсов были и в международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште. Однако жизнь нигде не останавливалась.

Заявление Сийярто было направлено на внутреннюю аудиторию, которой правительство стремится сейчас продемонстрировать эффективность своей работы в преддверии парламентских выборов, запланированных на апрель 2026 года. Выступая в программе "Час истины", министр подчеркивал, что только правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" способна обеспечить мир, безопасность и процветание в стране.