Лукашенко утвердил решения для охраны границы в 2026 году

Решения касаются охраны границы органами пограничной службы, а также в воздушном пространстве

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил решения по вопросу охраны границы в текущем году. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, решения главы государства касаются охраны границы органами пограничной службы, а также в воздушном пространстве. Другие подробности пока не приводятся.

© Пул Первого/ ТАСС

12 января президент провел совещание по вопросу охраны границ. Глава государства отметил, что утверждение в начале года на самом высоком уровне решений по охране границы - это хорошая военная традиция, установившаяся уже на протяжении многих лет.