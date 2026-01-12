Во Франции начали набор на добровольную военную службу

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Вооруженные силы Франции рассчитывают набрать к сентябрю около 3 тыс. человек
ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Франции начали прием заявок на прохождение добровольной военной службы, рассчитывают набрать к сентябрю около 3 тыс. человек. Об этом заявила на пресс-конференции министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

"Сегодня, 12 января, мы открываем набор первой когорты молодых добровольцев, которые вольются в ряды наших Вооруженных сил. Для этой когорты мы отберем 3 тыс. молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет", - заявила министр.

Она добавила, что набор 2026 года проводится позже, чем это будет происходить с наборами на последующие годы, в связи с чем была введена упрощенная схема подачи заявлений через сайт министерства, по специальным телефонам или же лично в пунктах набора (CIRFA). Прием заявлений продлится до апреля, отбор кандидатов будет проходить на основе результатов медосмотра, а также по итогам личного собеседования и проверки службами безопасности. Начало службы запланировано в период с сентября по ноябрь 2026 года, ее срок составит 10 месяцев.

"Как мы предполагаем, каждый пятый призывник, имеющий большой опыт или ученую степень, будет получать специализированные миссии в стратегических областях. Одна из таких областей сразу же приходит на ум, и это кибернетика", - уточнила министр. В свою очередь начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон уточнил, что новобранцев планируется после прохождения обучения также привлекать к ликвидации последствий стихийных бедствий и к миссиям по предотвращению терроризма и борьбе с ним. Все задачи, которые будут ставиться перед новобранцами, охватывают исключительно национальную территорию Франции вместе со всеми ее заморскими территориями.

В будущем набор добровольцев планируется расширить и довести их количество с 4 тыс. человек в 2027 году до 10 тыс. в 2030 году. О результатах отбора будут сообщать до 31 марта каждого года. Школьникам, которые должны в этом году поступать в высшие учебные заведения, предлагают сдать экзамены и в случае зачисления в ряды ВС Франции обещают дать отсрочку для продолжения учебы после окончания службы. Также прием заявлений будет происходить во время прохождения школьниками так называемого дня обороны и гражданства, который будет называться днем мобилизации - этот специальный день не имеет фиксированной даты, молодых людей уведомляют за 45 дней до проведения мероприятий.

По словам Вотрен, в 2026 году на обеспечение этой программы добровольной службы в бюджете будет заложена сумма €150 млн. С 2026 по 2030 год планируется выделить €2,3 млрд, и этот вопрос должен обсуждаться до лета 2026 года. Мандон в свою очередь уточнил, что минимальное ежемесячное жалование добровольцев составит €800, не считая расходы на проживание, питание и обмундирование.

Замена неудачного проекта гражданской службы

В конце ноября 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы для молодых граждан в качестве ответа на "грядущие вызовы и угрозы" в дополнение к профессиональной службе по контракту. Срок службы добровольцев составит 10 месяцев, из которых 1 месяц будет уделяться обучению обращению с оружием и строевой подготовке, а остальные 9 месяцев пройдут непосредственно в составе военных подразделений, где новобранцы будут принимать участие в повседневных задачах на территории республики - как в европейской части, так и в заморских территориях Франции. После прохождения службы молодые люди будут зачислены в "оперативный резерв", если решат продолжить учебу или работу в гражданском секторе вместо контрактной службы.

Данный проект должен прийти на замену инициированной Макроном еще в его первый президентский срок гражданской универсальной национальной службе (SNU). Как писала газета Le Monde, данное решение по отмене SNU является "констатацией реальности": с февраля 2024 года она не курируется ни одним из министерств, в 2025 году расходы на организацию мероприятий в рамках этой службы сократили до €65 млн в год, а количество волонтеров сократилось до 33 тыс. человек. В последнем парламентском докладе введенную по инициативе президента службу называли "неясным президентским проектом" с "хаотичной реализацией", который так и не удалось встроить в общую систему образования. 

