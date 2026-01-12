В Белоруссии видят беспрецедентную милитаризацию по периметру страны

Министерство обороны страны также констатировало наличие фактов нарушения границ в воздушном пространстве

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии фиксирует беспрецедентную милитаризацию по периметру республики. Об этом заявил глава ведомства Виктор Хренин.

"Идет развитие и милитаризация сил и средств в европейских странах. Мы видим беспрецедентную милитаризацию, продолжающиеся агрессивные выпады и намерения по отношению к нашей стране", - цитирует его агентство БелТА.

Министр также констатировал наличие фактов нарушения границ в воздушном пространстве. "В европейских странах дислоцируется группировка различных авиационных средств. Это более 2,2 тыс. самолетов. Группировка в Польше и странах Балтии достигает до 130, в прошлом году доходила до 140 самолетов тактической авиации. Мы также видим полеты стратегической бомбардировочной авиации американцев, которые отрабатывают учебно-боевые задачи по нанесению ударов по нашей территории", - пояснил он.

Хренин добавил, что ВВС и войска ПВО Белоруссии в 2025 году получили современные средства для борьбы с беспилотниками. "В рамках повышения эффективности средств противовоздушной обороны ВВС и войск ПВО мы за прошлый год получили и ввели в боевой состав истребители Су-30СМ2. Мы получили комплексы "Тор", которые хорошо себя зарекомендовали именно в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Получили новые вертолеты Ми-35, а также средства радиолокационного обнаружения - "Сопка", "Восток", "Роса-РБ". То, что нам позволяет видеть ту обстановку, которая имеет место и вдоль нашей границы и за ее пределами", - сказал министр обороны.