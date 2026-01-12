Гонконг не признает односторонние санкции западных стран против России

САР становится привлекательной юрисдикцией для российского бизнеса, указал генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов

ГОНКОНГ, 12 января. /ТАСС/. Гонконг не признает односторонние рестрикции иностранных государств в отношении России и становится привлекательной юрисдикцией для российского бизнеса. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"На фоне введения западными странами все новых ограничений против нашей страны и попыток изъять российские активы в Европе Гонконг становится привлекательной юрисдикцией для российского бизнеса. Доверие в мире к этому расположенному в Южном Китае финансовому и логистическому хабу только возрастает. Позиция правительства Специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) при этом остается неизменной - Гонконг не признает любые односторонние рестрикции иностранных государств", - сказал собеседник агентства.

Генеральный консул указал, что Гонконг вступил в 2026 год с хорошими показателями, укрепив свои позиции как международного финансового центра. "Надо отметить, что на фоне глобальной турбулентности экономика мегаполиса продемонстрировала устойчивость. По предварительным расчетам финансового блока правительства, прирост ВВП в прошлом году составил около 3,2%. Особенно ярко успех проявился на местном фондовом рынке. Так, Гонконг вновь стал мировым лидером по объему привлеченных средств через первичные публичные размещения акций, превысившему $35 млрд. Этот специальный административный район Китая можно теперь вновь увидеть в верхних строчках авторитетных глобальных рейтингов", - сказал Каргаполов.

Он подчеркнул, что все это стало результатом не только благоприятной конъюнктуры, но и целенаправленной стратегии по диверсификации экономики и поиску новых перспективных партнеров за рубежом, в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. "Присматриваются здесь через призму китайского проекта "Один пояс, один путь" и к региону Центральной Азии", - добавил генеральный консул РФ.