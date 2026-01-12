Сийярто: США не будут финансировать Украину, это хочет делать ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что его страна не собирается финансировать киевские власти

БУДАПЕШТ, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут выделять деньги Украине, поэтому выполнять ее запрос на $800 млрд в течение 10 лет придется Евросоюзу. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, подтвердивший, что его страна в любом случае не намерена финансировать власти в Киеве.

"Президент США [Дональд Трамп] ясно дал понять, что Америка для него на первом месте и деньги американских избирателей нигде не будут раздаваться бесплатно. Поэтому очевидно, что Брюссель, основываясь на своей военной политике, хочет отдать эти $800 млрд Украине", - сказал глава МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште с лидером литовской правой партии "Заря над Неманом" Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Сийярто подчеркнул, что, пока в Венгрии находится нынешнее правительство, "деньги венгерского народа не будут отправлены на Украину". В противном случае в стране пришлось бы повысить налоги, увеличить тарифы за услуги ЖКХ и отменить ряд важных социальных программ, пояснил министр.

По замыслам украинских властей, предоставление им в течение 10 лет "глобального пакета" помощи на восстановление страны в размере $800 млрд должно стать частью их так называемого мирного плана урегулирования конфликта. Этот план обсуждался ими 24 декабря на переговорах в США, а затем на консультациях с лидерами Западной Европы. Венгрия считает такую инициативу несостоятельной, полагая, что Украина никогда не вернет эти деньги, и расплачиваться за это еще долго придется следующим поколениям европейцев.